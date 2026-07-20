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Thales s'allie à Destinus pour développer une défense aérienne multicouche européenne
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 14:44

Le groupe de défense renforce sa coopération avec Destinus afin de développer des solutions intégrées de lutte anti-drones, de frappe longue portée et de défense aérienne, avec un objectif de montée en cadence de la production.

Thales annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Destinus afin de renforcer leur coopération dans les domaines de la lutte anti-drones, de la frappe longue portée et de l'interception aérienne depuis le sol.

L'accord prévoit l'intégration des intercepteurs et effecteurs de Destinus avec les radars, les systèmes de défense aérienne, les technologies d'intelligence artificielle et les capacités industrielles de Thales.

Les deux groupes ont identifié 5 axes de coopération, dont la fourniture de sous-systèmes conformes aux normes de l'OTAN, la production conjointe de l'intercepteur Hornet, l'interopérabilité avec les systèmes anti-drones et les radars de Thales, le développement d'effecteurs longue portée déployables depuis des avions de transport tactique et de capacités d'interception au sol destinées aux futures architectures de défense aérienne et antimissile intégrée (Integrated Air and Missile Defence, IAMD) de l'OTAN.

Le titre Thales progressait de 0,7% en début d'après-midi à Paris.

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