 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thalès : reperd 5%, comble le 'gap' des 253,8E
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 12:00

Thalès : reperd 5%, comble le 'gap' des 253,8E du 31 mars et pourrait poursuivre en direction du support oblique moyen terme des 241E.
En cas d'enfoncement, le prochain support serait le palier des 238E testé les 5, 23 puis 30 mars.

Valeurs associées

THALES
253,5000 EUR Euronext Paris -3,72%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 12:43

    Je ne comprends pas quand on comble le Gap, on repart vers le haut...pas vers le bas....

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank