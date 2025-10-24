 Aller au contenu principal
Thales renforce la sécurité des communications militaires espagnoles avec SpainSat NG II
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 10:45

Thales Alenia Space annonce le succès du lancement du satellite de communication sécurisé SpainSat NG II depuis Cap Canaveral par une fusée Falcon 9 de SpaceX. Développé avec Airbus Defence and Space pour le compte d'Hisdesat, le programme SPAINSAT NG assurera les communications des forces armées espagnoles, de l'Union européenne, de l'OTAN et de pays alliés.

L'entreprise, détenue par Thales (67%) et Leonardo (33%), a conçu les charges utiles en bande UHF et Ka militaire et intégré, avec Airbus, les modules de communication dans son centre de Tres Cantos à Madrid, le plus grand jamais assemblé en Espagne.

Ismael Lopez, directeur général de Thales Alenia Space en Espagne, souligne que ce projet 'place l'industrie spatiale nationale à un niveau supérieur'. Les installations madrilènes permettent désormais l'intégration de systèmes satellitaires complexes de plus de 2 tonnes, marquant une avancée majeure pour le secteur spatial espagnol.

