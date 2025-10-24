Thales renforce la sécurité des communications militaires espagnoles avec SpainSat NG II
L'entreprise, détenue par Thales (67%) et Leonardo (33%), a conçu les charges utiles en bande UHF et Ka militaire et intégré, avec Airbus, les modules de communication dans son centre de Tres Cantos à Madrid, le plus grand jamais assemblé en Espagne.
Ismael Lopez, directeur général de Thales Alenia Space en Espagne, souligne que ce projet 'place l'industrie spatiale nationale à un niveau supérieur'. Les installations madrilènes permettent désormais l'intégration de systèmes satellitaires complexes de plus de 2 tonnes, marquant une avancée majeure pour le secteur spatial espagnol.
|253,7000 EUR
|Euronext Paris
|-2,69%
