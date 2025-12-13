Inauguration du premier téléphérique urbain en Ile-de-France

Les cabines du premier téléphérique urbain d'Île-de-France, le C1, à Limeil-Brévannes, dans le Val-de-Marne, le 20 novembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le premier téléphérique urbain d'Ile-de-France, baptisé le C1, est inauguré samedi dans le Val-de-Marne, un département entrecoupé de voies rapides et de lignes ferroviaires où ce mode de transport aérien desservira des communes jusque-là enclavées.

Les premiers usagers décolleront à bord de l'une des 105 cabines dans la foulée de l'inauguration qui se tiendra le matin en présence de la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et des maires des communes traversées par le C1.

Exploité par Transdev, le téléphérique reliera en 18 minutes — au lieu d'une quarantaine en bus ou en voiture — la station Pointe-du-Lac, à Créteil, à la station Villa-Nova, à Villeneuve-Saint-Georges, en passant par les communes de Limeil-Brévannes et Valenton.

Sa mise en service doit permettre de relier les quartiers isolés de ces communes à la ligne 8 du métro parisien.

D'un coût de 138 millions d'euros financé à 49% par la région, 30% par le département et 21% par l'Etat et l'Union européenne, le C1 doit permettre de transporter 11.000 passagers par jour sur ses 4,5 kilomètres, selon Ile-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports de la région parisienne.

"A la place du téléphérique pour désenclaver cette zone, un métro souterrain n'aurait jamais vu le jour car le budget de plus d'un milliard d'euros n'aurait jamais pu être financé", explique Grégoire de Lasteyrie, vice-président du conseil régional d'Ile-de-France chargé des transports.

C'est le cinquième téléphérique urbain de France après celui de Brest, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse et Ajaccio — le septième si l'on inclut Grenoble et Toulon, où les équipements de transport aérien par câble sont principalement destinées à un usage touristique.

- Dix passagers par cabine -

Ouvert tous les jours de 05H30 à 23H30 (00H30 les samedis et dimanches), le C1 aura une fréquence d'une cabine toutes les 22 à 30 secondes.

Chacune pourra accueillir dix passagers assis ainsi que des fauteuils roulants, des vélos et des poussettes. A l'intérieur, vidéosurveillance et boutons d'appel d'urgence ont été installés pour garantir la sécurité des voyageurs en plus de la présence humaine dans chacune des stations.

Pour l'emprunter, il suffira de posséder un passe Navigo ou un ticket "bus-tram".

"Comme les métros, RER et bus, le téléphérique pourra aussi (faire l'objet d')une patrouille régulière des agents de sécurité de la brigade régionale des transports qui va passer à 200 agents en 2027 contre 100 actuellement", précise Grégoire de Lasteyrie.

Avant la mise en service du C1, un exercice grandeur nature a été organisé mi-novembre, au cours duquel les pompiers de Paris se sont entraînés à évacuer des passagers. En France, le dernier accident meurtrier remonte à 1999 dans les Hautes-Alpes, où 20 personnes ont perdu la vie.

Les téléphériques, qui doivent être contrôlés quotidiennement, sont considérés comme l'un des moyens de déplacement les plus sûrs au monde, selon le service technique du ministère des Transports.