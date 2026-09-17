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Thales présente son système de commandement militaire boosté à l'IA
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 12:12
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Le groupe de défense déploie une solution souveraine et multi-domaine destinée à l'OTAN et aux pays alliés, disponible dès cette année.

Thales annonce le lancement d'HexaForce, un système de commandement et de contrôle couvrant les domaines terrestre, aérien, maritime, cyber, spatial, électromagnétique et informationnel.

La solution s'appuie sur cortAIx, l'accélérateur d'intelligence artificielle (IA) de Thales, et intègre de grands modèles de langage (LLM) ainsi que de l'IA agentique afin d'accélérer notamment la planification, l'analyse des données et la prise de décision.

Conçu pour des conflits de haute intensité impliquant plus de 100 000 combattants, HexaForce doit permettre de faire passer les capacités de traitement de 100 à 1 000 objectifs de ciblage par jour.

Son architecture ouverte, distribuée et interopérable a été testée lors de l'exercice de l'OTAN, "CWIX 2026". Elle permet également de connecter des systèmes existants fournis par des entreprises tierces et de conserver le contrôle sur la circulation des données.

A Paris, le titre Thales reculait d'environ 0,5% peu après midi, autour des 239,6 euros.

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