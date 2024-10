Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: premières jumelles Bi-NYX livrées à l'armée de Terre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Thales indique avoir livré à l'armée de Terre française 300 jumelles de vision nocturne (JVN), premier lot d'une commande reçue en décembre 2023 pour 2000 équipements, les 1700 restants devant être livrés d'ici la fin de l'année.



Particulièrement adaptée à la conduite de véhicules, la jumelle binoculaire Bi-NYX vient compléter la dotation de 12960 jumelles binoculaires O-NYX déjà déployées au sein des régiments de l'armée de Terre et destinées aux combattants débarqués.



La jumelle Bi-NYX repose sur la solution Nellie qui 'intègre les toutes dernières technologies optiques et d'intensification de la lumière pour offrir une vision stéréoscopique haute résolution avec un champ de vision extra-large dans une jumelle ultralégère'.





