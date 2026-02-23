 Aller au contenu principal
Thalès : nouveau pullback sous 265E
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 14:06

Thalès subit un nouveau pullback sous 265E cette fois-ci, alors que le titre plafonne sous 271E depuis fin mai 2025 (plusieurs tentatives ont échoué vers 271E, notamment le 8 octobre 2025 et le 8 janvier 2026.
Thalès reste protégé par un bon support qui gravite vers 245/246E : les MM50, MM100, MM200 se trouvent regroupées dans cette zone , le principal palier de soutien moyen terme (en vigueur depuis 9 mois) est facilement identifiable vers 219,5E (support testé les 7 avril, fin août puis 1er décembre 2025.

THALES
255,3000 EUR Euronext Paris -3,44%
