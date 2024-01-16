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Thales: La CE a chargé un consortium de construire l'infrastructure d'essai pour la distribution quantique de clé
information fournie par Reuters16/01/2024 à 09:34

Thales SA TCFP.PA :

* L'UE LANCE NOSTRADAMUS ET PRÉPARE L'EUROPE A UN MONDE QUANTIQUE

* LE CONSORTIUM DIRIGÉ PAR DEUTSCHE TELEKOM EST CHARGÉ DE METTRE EN PLACE L'INFRASTRUCTURE D'ESSAI DES COMMUNICATIONS QUANTIQUES DE L'UE

* LES PARTENAIRES : THALES ET L'INSTITUT AUTRICHIEN DE TECHNOLOGIE (AIT)

* 'UE RENFORCE LA PROTECTION DE SES RÉSEAUX DE COMMUNICATION, DE SES CENTRES DE DONNÉES ET DE SES INFRASTRUCTURES CRITIQUES

* LA COMMISSION EUROPÉENNE A CHARGÉ UN CONSORTIUM ("NOSTRADAMUS") DIRIGÉ PAR DEUTSCHE TELEKOM DE CONSTRUIRE L'INFRASTRUCTURE D'ESSAI POUR LA DISTRIBUTION CLÉS QUANTIQUE DE CLÉ (QKD)

Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Bureau de Gdansk)

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