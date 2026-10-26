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Thales inaugure une usine en Australie, un broker abaisse sa cible
information fournie par AOF 26/10/2026 à 09:31

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(Zonebourse.com) - Le groupe renforce ses capacités industrielles dans la défense navale avec un nouveau site de fabrication et de maintenance à Sydney, financé conjointement avec le gouvernement australien à hauteur de plusieurs millions de dollars australiens.

Thales indique avoir inauguré, par l'intermédiaire de sa filiale australienne, une nouvelle usine de sonars à Rydalmere, dans l'ouest de Sydney. Le site, doté d'un hall de production de 100 mètres, assurera la conception, la fabrication, l'intégration et la maintenance de systèmes acoustiques sous-marins avancés.

L'installation produira notamment des sonars remorqués destinés aux frégates de classe Hunter, aux sous-marins de classe Collins et aux systèmes maritimes autonomes BlueSentry. Elle servira le marché australien ainsi que les marchés d'exportation.

Cette nouvelle capacité industrielle permettra également d'assurer localement la maintenance des équipements afin de prolonger leur disponibilité opérationnelle. L'usine devrait créer plusieurs dizaines d'emplois directs dans l'ingénierie et la fabrication avancée au cours des prochaines années, ainsi que des emplois indirects chez les sous-traitants locaux.

Berenberg abaisse son objectif de cours

Ce matin, les analystes de chez Berenberg ont confirmé leur conseil "conserver" sur Thales, avec un objectif de cours abaissé de 275 à 260 EUR, en raison d'une contraction des multiples de valorisation des sociétés comparables.

Le broker estime que les incertitudes entourant les dépenses militaires françaises et le risque d'alourdissement de la fiscalité en France pourraient maintenir le titre dans une fourchette de fluctuation limitée.

L'analyste considère néanmoins que la dynamique de la Défense reste solide, soutenue par l'accélération des budgets militaires européens et les investissements dans les capacités de production, qui confortent les perspectives de croissance à moyen terme.

Le bureau d'études souligne en revanche la faiblesse persistante des activités Cyber & Digital, qui le conduit à réduire ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour cette division. Il relève toutefois de 0,3% son estimation d'EBIT ajusté pour 2026, grâce aux perspectives plus favorables dans l'Aéronautique et la Défense.

En début de matinée, le titre grappillait 0,3% à Paris, autour des 228,5 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 09:31:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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1 commentaire

  • 10:27

    Bla Bla Bla
    Comparez les multiples et faites vous une idée juste des perspectives pour les prochains 18 mois.

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