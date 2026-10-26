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Meta prévoit de lever 95 milliards de dollars pour financer ses ambitions dans l'IA
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 14:34

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Meta a annoncé son intention de mobiliser 95 milliards de dollars sur les marchés financiers afin d'accélérer le développement de ses infrastructures d'intelligence artificielle et de ses projets de superintelligence. Cette opération intervient alors que les géants technologiques intensifient leurs investissements dans les centres de données et la puissance de calcul, malgré les interrogations sur leur rentabilité à long terme.

Le groupe prévoit de lever 35 milliards de dollars dans un premier temps grâce à des émissions publiques d'actions garanties par des banques, puis 60 milliards supplémentaires au moyen de ventes progressives de titres sur le marché. Nvidia, AMD et Broadcom ont également manifesté leur intérêt pour une participation pouvant atteindre 5 milliards de dollars. L'annonce a entraîné une hausse de 1,6% de l'action Meta avant l'ouverture de Wall Street. Les fonds doivent notamment soutenir le développement de l'assistant Muse, l'intégration de l'IA dans Facebook, Instagram et WhatsApp, ainsi que l'expansion des capacités informatiques du groupe.

Cette initiative intervient après la publication de résultats trimestriels solides, mais marqués par une pression croissante sur la trésorerie. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Meta a progressé de 26%, à 64,60 milliards de dollars, dépassant les 63,37 milliards attendus par les analystes. Toutefois, le flux de trésorerie disponible est devenu négatif et le groupe a relevé la borne basse de ses prévisions d'investissements pour 2026, désormais comprises entre 135 et 145 milliards de dollars. Meta entend financer cette expansion en combinant ses ressources internes, des émissions d'actions, une dette de catégorie investissement et des partenariats industriels.

Sur le plan opérationnel, Meta construit actuellement quatre ensembles de centres de données géants, chacun doté d'une capacité supérieure à un gigawatt, et prévoit de quasiment doubler ses infrastructures en 2026. Cette stratégie s'inscrit dans une course mondiale aux ressources informatiques, alors que Goldman Sachs estime à environ 7 600 milliards de dollars les investissements liés à l'IA entre 2026 et 2031. La concurrence s'intensifie également avec d'autres plateformes, dont TikTok U.S., qui cherchent à sécuriser plusieurs gigawatts de capacité de calcul. Pour Meta, l'accès aux financements, aux semi-conducteurs et à l'énergie devient un enjeu central de sa stratégie technologique.

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