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Thales grimpe, va fournir un système de navigation aérienne déployable à l'Espagne, le titre
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 10:21
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Le groupe renforce ainsi sa présence au sein de l'OTAN avec un contrat portant sur une capacité de navigation aérienne destinée aux opérations militaires.

Thales annonce avoir été sélectionné par la NSPA (l'Agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN, afin de fournir à l'armée de l'air et de l'espace espagnol son système de navigation aérienne tactique déployable (D-TACAN)

Outre la fourniture du système, le contrat inclut un soutien logistique intégré couvrant les pièces de rechange, la formation, les informations produit et la documentation électronique afin d'en assurer le maintien en condition opérationnelle sur le long terme.

Thales précise que le système sera fabriqué à Gorgonzola, près de Milan, avant d'être intégré et maintenu par Thales en Espagne. Par ailleurs, il a été conçu pour pouvoir être rapidement déployé et fonctionner de manière autonome, y compris dans des environnements où les signaux des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) sont indisponibles ou brouillés.

Enfin, alors que le contrat a été passé via la NSPA, les autres membres de l'OTAN seront bien positionnés pour évaluer le système et en commander s'ils en exprimaient le besoin.

Ce matin, le titre Thales grimpe de 2,4% à Paris..

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