Thales fournira des radars militaires déployables à la Roumanie

Le groupe français a été retenu par le ministère roumain de la Défense nationale pour renforcer la surveillance de l'espace aérien et les capacités de contrôle du trafic aérien civil et militaire. Le contrat porte sur la livraison de quatre radars d'ici à 2030.

Thales fournira quatre systèmes radar déployables dans le cadre d'un contrat pluriannuel, avec des livraisons échelonnées sur quatre sites de l'Armée de l'air roumaine d'ici 2030. Ces équipements permettront notamment de conduire des opérations depuis des sites alternatifs, en réduisant la dépendance aux infrastructures fixes.

Les systèmes comprendront des radars primaires STAR NG, offrant une couverture allant jusqu'à 60 milles nautiques, des radars secondaires RSM NG/IFF destinés à l'identification des aéronefs, ainsi que quatre radars de précision d'approche pour sécuriser les phases d'atterrissage, y compris par faible visibilité.

Les équipements transmettront des données en temps réel aux systèmes de commandement et de contrôle roumains et de l'OTAN, 24 heures sur 24 et par tous les temps. Le programme s'appuiera également sur les équipes locales de Thales pour assurer le déploiement et l'intégration des systèmes.

Sur les coups de 16h, le titre Thales progressait de 0,35% à la Bourse de Paris, autour des 234 euros.