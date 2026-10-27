 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thales fournira 4 systèmes radar déployables à la Roumanie
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 15:48

Ajouter Boursorama à vos sources

Thales SA TCFP.PA :

* LE MINISTÈRE ROUMAIN DE LA DÉFENSE RENOUVELLE SA CONFIANCE EN THALES POUR FOURNIR 4 SYSTÈMES RADAR PRIMAIRES ET SECONDAIRES DÉPLOYABLES

* DANS LE CADRE D’UN CONTRAT PLURIANNUEL, LA LIVRAISON AUX 4 SITES DE L’ARMÉE DE L’AIR ROUMAINE SERA ÉCHELONNÉE

* LES SYSTÈMES DEVANT ÊTRE LIVRÉS D’ICI 2030

Texte original [https://tinyurl.com/3hv2tepr]

Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

THALES
234,2000 EUR Euronext Paris +0,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
GENFIT
10,58 +20,78%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
Pétrole Brent
113,88 -1,09%
NANOBIOTIX
30,3 +7,37%
2CRSI
28,16 +4,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank