Thales fournira 4 systèmes radar déployables à la Roumanie

Thales SA TCFP.PA :
* LE MINISTÈRE ROUMAIN DE LA DÉFENSE RENOUVELLE SA CONFIANCE EN THALES POUR FOURNIR 4 SYSTÈMES RADAR PRIMAIRES ET SECONDAIRES DÉPLOYABLES
* DANS LE CADRE D’UN CONTRAT PLURIANNUEL, LA LIVRAISON AUX 4 SITES DE L’ARMÉE DE L’AIR ROUMAINE SERA ÉCHELONNÉE
* LES SYSTÈMES DEVANT ÊTRE LIVRÉS D’ICI 2030
Texte original [https://tinyurl.com/3hv2tepr]
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(Rédaction de Gdansk)
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