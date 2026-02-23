Thales et Samsung s'allient pour renforcer la sécurité mobile en Amérique Latine
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 12:49
Thales annonce la signature d'un protocole d'accord avec Samsung Electronics afin d'étendre la disponibilité de sa solution de sécurité mobile Cryptosmart sur plusieurs marchés d'Amérique Latine. Un premier déploiement est prévu au Brésil.
Développée par Ercom, filiale de Thales spécialisée en cybersécurité, Cryptosmart sera intégrée aux terminaux Galaxy Enterprise Edition de Samsung, reposant sur l'architecture de sécurité multicouche Knox. L'offre combine chiffrement de haut niveau et matériel commercial de dernière génération, avec un stockage des clés au sein d'un composant sécurisé, la CyberSIM.
La solution vise les secteurs gouvernementaux et les grandes entreprises confrontés à la montée des menaces mobiles, alors que 83% des attaques de phishing ciblaient les smartphones en 2024 et que 30,6% des répondants au rapport "Data Threat 2025" de Thales identifient le mobile comme principale source de risque cyber.
Selon Luciano Macaferri, Vice-Président de Thales en Amérique Latine et Directeur Général au Brésil, ce partenariat constitue "une étape stratégique pour étendre la portée de nos solutions de communications sécurisées" et permettre aux organisations régionales d'atteindre "un nouveau degré de souveraineté" numérique.
L'accord couvre également les terminaux durcis Galaxy XCover7 et Galaxy Tab Active5, certifiés selon les standards militaires MIL-STD-810H et IP68, afin de répondre aux besoins des missions critiques. Un déploiement progressif dans d'autres pays de la région est envisagé.
Thales recule de 3,7% à la Bourse de Paris peu avant 13h.
Valeurs associées
|254,7000 EUR
|Euronext Paris
|-3,67%
