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Thales et Leonardo choisis par l'OTAN pour équiper son SOFCOM
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 09:17

Thales et Leonardo indiquent avoir été choisis par l'Agence des communications et de l'information de l'OTAN (NCIA) pour fournir un système de communication et d'information sécurisé et déployable de nouvelle génération, dédié au Commandement des forces alliées des opérations spéciales (SOFCOM).

"Il s'agit du premier projet d'un vaste programme de l'OTAN visant à fournir au SOFCOM des systèmes de communication et d'information de pointe, afin de renforcer la résilience de l'Alliance face à la guerre moderne", expliquent les deux groupes de défense.

"Ce partenariat technologique et industriel paneuropéen tire parti du meilleur de l'industrie de l'Alliance, combinant des éléments éprouvés avec les technologies les plus récentes disponibles afin de fournir des capacités urgentes et évolutives", poursuivent ils.

Le contrat octroyé au consortium franco-italien couvre la livraison et la formation de six quartiers généraux déployables (QG) du SOFCOM, connus sous le nom de points de présence déployables pour les commandements de la composante des opérations spéciales (DPOP SOCC).

Adaptés aux besoins spécifiques des forces d'opérations spéciales de l'OTAN, ces DPOP constituent la pierre angulaire d'un futur système d'information et de communication complet, sécurisé pour les opérations spéciales, fondé sur des réseaux classifiés et résilients.

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1 commentaire

  • 09:46

    italie-France enfin qqchose qui fonctionne en Europe

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