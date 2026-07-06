Tour de France: Tadej Pogacar remporte la 3e étape et prend le maillot jaune

Tadej Pogacar franchit la ligne d'arrivée de la 3e étape du Tour de France en vainqueur, le 6 juillet 2026 aux Angles ( AFP / Loic VENANCE )

Coup double pour le double champion du monde: Tadej Pogacar a remporté la troisième étape du Tour de France lundi et pris le maillot jaune, dans la station pyrénéenne des Angles, en devançant Jonas Vingegaard.

Dans une arrivée en montée, le Slovène s'est imposé grâce à son punch supérieur avec deux secondes d'avance sur son rival danois, l'Equatorien Richard Carapaz et le Français Paul Seixas.

Pogacar s'empare de la tête du classement général, à l'addition des places, dans le même temps que Vingegaard, alors que le Belge Remco Evenepoel est troisième à 23 secondes.

Seixas reste sixième au général, à 48 secondes du maillot jaune.

C'est la 22e victoire d'étape sur le Tour de France pour Pogacar qui, à 27 ans, égale André Darrigade à la cinquième place dans l'histoire de la Grande Boucle. Le record de 35 succès appartient au néo-retraité britannique Mark Cavendish.

Le double champion du monde, et double vainqueur sortant, qui adore les Pyrénées où il a l'habitude d’assommer le Tour, a fait rouler son équipe UAE pendant toute la journée pour aller cueillir la victoire après l'avoir laissée la veille à son coéquipier Isaac del Toro, neuvième lundi aux Angles et quatrième au général.

Cette troisième étape a marqué l'arrivée du Tour sur le territoire français, à 44 km de l'arrivée.

Il y a eu moins de monde que d'habitude au bord des routes, alors que le préfet des Pyrénées-Orientales avait invité le public à "ne pas se rendre aux abords du parcours" en raison d'un important incendie dans la région.

Mais ce n'était pas le désert non plus et les coureurs ont été copieusement applaudis, notamment par des résidents et des vacanciers, lors des traversées de villages.

Deux grimpeurs français, Alex Baudin et Nicolas Prodhomme - un coéquipier de Paul Seixas chez Decathlon CMA CGM -, ont ouvert la route en s'extirpant d'une échappée de six coureurs dans le col du Calvaire, à 35 km du but.

Baudin (EF Education et ancien d'AG2R), déjà très en vue au Tour Auvergne-Rhône-Alpes dont il avait remporté la première étape et occupé la tête du classement général pendant cinq jours, a même été maillot jaune virtuel pendant de longs kilomètres.

Mais, alors qu'on aurait pu croire que les favoris allaient laisser filer, le rouleau-compresseur d'UAE a tenu en laisse les fuyards, qui ont rapidement compris que leur belle échappée était vouée à l'échec.