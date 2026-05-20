Thalès et Google Cloud vont lancer un "cloud souverain" en Allemagne

Thales TCFP.PA a annoncé mercredi un partenariat stratégique avec Google Cloud GOOGL.O , dans le cadre duquel l'équipementier français pour l'aérospatial, la défense et la sécurité créera une entreprise en Allemagne afin de lancer une solution de cloud souverain européen.

La nouvelle entité, dont le nom sera dévoilé dans les prochains mois, sera juridiquement et opérationnellement indépendante de Google Cloud et dotée d'un personnel et d'une direction allemands, selon un communiqué de Thalès.

"Cela garantira qu'aucun tiers, y compris les entités non européennes, ne pourra accéder aux données qui y sont stockées ou traitées", explique le groupe dans le communiqué.

L'offre cloud, conçue pour répondre aux exigences des organismes publics allemands et des secteurs hautement régulés, est disponible dès à présent en version d'essai et vise une disponibilité générale d'ici fin 2026, selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin)