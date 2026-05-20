Marks & Spencer amorce un rebond après une cyberattaque

La chaîne de distribution britannique Marks & Spencer, spécialisée dans l'habillement et l'alimentation, a annoncé mercredi prévoir un retour à la croissance de ses bénéfices, quelques mois après une cyberattaque qui a perturbé ses services en ligne et pesé sur ses résultats annuels.

( AFP / TOLGA AKMEN )

Le bénéfice net part du groupe pour l'exercice décalé clôt fin mars a chuté de 12,3% à 259 millions de livres (299 millions d'euros), par rapport à l'année précédente, indique M&S dans un communiqué.

Le distributeur dit toutefois s'attendre à renouer avec la croissance de ses bénéfices sur l'exercice en cours.

La cyberattaque, survenue il y a environ un an, a conduit M&S à suspendre les ventes en ligne pendant six semaines, ainsi que les paiements sans contact en magasin et même ses opérations de recrutement.

Le groupe estime son coût à 131 millions de livres sur l'année.

Après "un impact opérationnel significatif", M&S indique avoir enregistré une reprise de la croissance des ventes et des bénéfices dans la seconde partie de l'exercice.

"Nous avons concentré tous nos efforts sur nos clients, travaillé incroyablement dur pour redresser notre activité, et nous en sommes sortis plus forts", s'est félicité le directeur général Stuart Machin.

Malgré cet optimisme, le dirigeant estime que les distributeurs font face à un triple choc défavorable, avec une hausse de la fiscalité, un durcissement de la réglementation et une augmentation des coûts liée à la guerre au Moyen-Orient.

L'entreprise met en particulier en avant la hausse des coûts du carburant, du transport et des matières premières.

"La crise ressemble désormais davantage à un simple accroc dans une histoire de redressement continu chez Marks & Spencer", résume Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, soulignant que l'"augmentation du dividende et la confiance dans un retour à la croissance" semblent avoir convaincu les investisseurs.

Le titre gagnait 4% à la Bourse de Londres mercredi en fin de matinée, sur un indice vedette FTSE 100 globalement stable.