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Grâce à Magic, Hasbro confirme ses bons résultats après un piratage
information fournie par Boursorama avec AFP 20/05/2026 à 14:07

Le fabricant américain de jeux Hasbro a dégagé un milliard de dollars de chiffre d'affaires et 198 millions de bénéfice net, d'après ses résultats définitifs publiés mercredi, précédemment reportés après une cyberattaque.

( AFP / CHRIS DELMAS )

( AFP / CHRIS DELMAS )

Sur un an, le chiffre d'affaires d'Hasbro a crû de 13%, et ses bénéfices ont doublé, en grande partie grâce au jeu de cartes emblématique Magic: The Gathering, qui a multiplié les nouveaux tirages en début d'année, dont un autour de l'univers des Tortues Ninja.

Ces chiffres s'affichent en légère hausse par rapport aux résultats préliminaires communiqués fin avril par l'entreprise, qui tablaient sur un chiffre d'affaires dans une fourchette comprise entre 970 et 985 millions de dollars, un chiffre déjà bien au-dessus du consensus d'analystes interrogés par Bloomberg (environ 908 millions de dollars).

Hasbro avait alors indiqué repousser la publication complète de ses comptes en raison d'un piratage informatique survenu fin mars, qui l'avait empêché de compiler ses données financières à temps.

L'entreprise a indiqué mercredi qu'elle comptait réclamer à ses assureurs le remboursement des coûts engendrés par l'incident.

Le chiffre d'affaires de Magic: The Gathering a atteint 470 millions de dollars au premier trimestre, contre seulement 346 sur la même période un an plus tôt.

En revanche, sa division "produits de consommation", qui inclut les jouets et des jeux de société comme Monopoly et qui compte pour 398 millions de dollars de chiffre d'affaires, a stagné sur la période.

Hasbro rapporte même pour cette division une perte opérationnelle de 48 millions de dollars sur la période, due pour partie à des "surcoûts liés aux droits de douane".

Depuis son retour à la Maison Blanche, l'administration Trump a fortement relevé les droits de douane sur de nombreux produits importés aux Etats-Unis, en particulier ceux en provenance de Chine, où sont fabriqués de nombreux jouets et jeux de société d'Hasbro.

Fort de ce "début d'année solide", selon les mots de sa directrice financière Gina Goetter citée dans un communiqué, Hasbro a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2026.

Le géant du jouet table toujours sur une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 3 et 5% à taux de change constant.

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