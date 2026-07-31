Thales et Exail signent un accord de rapprochement en vue de l'acquisition

Thales ‌et Exail Technologies ont annoncé ​vendredi avoir signé l'accord de rapprochement dans le cadre duquel ​groupe français de défense et d'aéronautique va ​acquérir l'intégralité du ⁠capital fabricant de drones ‌maritimes.

"Cet accord fixe les modalités de l'acquisition par Thales ​de ‌l'ensemble des actions et ODIRNANE ⁠émis par Exail Technologies et non détenues par la famille ⁠Gorgé dans ‌le cadre d'une offre ⁠publique", selon un communiqué ‌commun des deux groupes.

La ⁠finalisation de l'acquisition de la ⁠participation de ‌la famille Gorgé est toujours ​prévue d’ici ‌le troisième trimestre 2027, tandis que l'offre publique ​de rachat sera déposée par Thales auprès ⁠de l’Autorité des marchés financiers, pour une finalisation attendue "au plus tard début 2028", précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)