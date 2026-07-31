Thales et Exail signent un accord de rapprochement en vue de l'acquisition

Thales et Exail Technologies ont annoncé vendredi avoir signé l'accord de rapprochement dans le cadre duquel groupe français de défense et d'aéronautique va acquérir l'intégralité du capital fabricant de drones maritimes.
"Cet accord fixe les modalités de l'acquisition par Thales de l'ensemble des actions et ODIRNANE émis par Exail Technologies et non détenues par la famille Gorgé dans le cadre d'une offre publique", selon un communiqué commun des deux groupes.
La finalisation de l'acquisition de la participation de la famille Gorgé est toujours prévue d’ici le troisième trimestre 2027, tandis que l'offre publique de rachat sera déposée par Thales auprès de l’Autorité des marchés financiers, pour une finalisation attendue "au plus tard début 2028", précise le communiqué.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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