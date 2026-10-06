Thales et 3ME Technology présentent un véhicule terrestre autonome en Australie

Conçue à partir du Bushmaster, la nouvelle plateforme hybride-électrique vise notamment les missions de logistique, de surveillance et de soutien énergétique des forces armées. Peu après 15h, le titre reculait de 2,8% à la Bourse de Paris.

Thales annonce que sa filiale australienne et 3ME Technology ont dévoilé BladeHAUL, un véhicule terrestre non habité extra-large (XL-UGV), autonome, hybride et tout-terrain, développé à partir du Bushmaster Protected Mobility Vehicle (PMV).

Fabriqué à Bendigo et Newcastle, en Australie, BladeHAUL peut transporter un conteneur de 20 pieds et une charge utile de 10 tonnes, soit une capacité supérieure à celle de tout autre véhicule terrestre non habité australien existant ou en développement, selon les partenaires.

La plateforme peut également servir de source d'énergie mobile pour des hôpitaux de campagne ou des systèmes de communication, et accueillir différents capteurs et effecteurs pour des missions de reconnaissance et de surveillance.

BladeHAUL est aussi destiné à des applications de lutte contre les drones (C-UAS) et de frappe maritime. Thales et 3ME Technology mettent en avant une solution reposant sur des technologies autonomes, énergétiques et de contrôle développées en Australie.