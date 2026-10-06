 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Avec un budget Le Pen on rêverait en couleurs et on raserait gratis", estime Lescure
information fournie par AFP 06/10/2026 à 17:26

Ajouter Boursorama à vos sources

Le ministre de l'Economie Roland Lescure et le ministre des Comptes publics David Amiel, à Paris le 1er octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre de l'Economie Roland Lescure et le ministre des Comptes publics David Amiel, à Paris le 1er octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a critiqué mardi le programme budgétaire de Marine Le Pen, estimant "qu'avec un budget Le Pen, on rêverait en couleurs et on raserait gratis", et dénonçant des mesures "à la va comme je te pousse".

"Vous rêvez en couleurs", a lancé M. Lescure à plusieurs reprises lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, en réponse à une question du député RN Jean-Philippe Tanguy, quelques heures après la présentation par Marine Le Pen d'un programme de 140 milliards d'euros d'économies sur cinq ans.

Le ministre a cité la prévision de croissance d'1,8% pour les cinq ans à venir du RN: "c'est bien au-dessus de ce que tous les économistes sérieux français et internationaux planifient", selon lui.

Sur la "règle d'or" de sérieux budgétaire que Mme Le Pen veut inscrire dans la Constitution, il a considéré qu'il ne suffit pas "d'inscrire dans la Constitution un texte pour que les économies s'en suivent".

Il a accusé la candidate de proposer "des mesures parfaitement incantatoires et totalement inapplicables" en matière de budget européen et d'immigration.

"Si on fait les 9 milliards d'économies que vous proposez tous les ans (sur l'UE), il faudra le faire adopter par les 26 partenaires, c'est pas acquis", a-t-il lancé, soulignant que les premiers à en pâtir seraient "les agriculteurs français, premiers bénéficiaires de la PAC (politique agricole commune), les entreprises françaises qui bénéficient de subventions, les laboratoires de recherche français qui bénéficient des programmes de recherche européens".

M. Lescure a vu aussi des "mesures pour la plupart anticonstitutionnelles qui auraient des impacts délétères sur la santé des Français et pas seulement des immigrés, des mesures à la va comme je te pousse", dans le programme d'économies de 15 milliards sur l'immigration proposé par Marine Le Pen.

Alors que le RN a attribué au discours de sa candidate la légère détente sur les taux de la dette française apparue à la mi-journée, le ministre a observé que cette baisse "est un mouvement global, qui concerne la France, l'Italie et tant d'autres".

Oui, "nous rêvons en couleurs, c'est la renaissance pour la France avec Marine Le Pen", a rétorqué Jean-Philippe Tanguy. "Vous nous préparez un cauchemar, nous l'éviterons" a conclu le ministre.

Budget France
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

9 commentaires

  • 17:56

    Certains aussi feraient mieux de ne dire ici. La dette est un cumul de 50 ans de mauvaise gestion pour faire plaisir à ses électeurs. Un petit rappel, n'en déplaise, Covid le gouvernement a payé, gilets jaunes, le gouvernement a payé, Electricité trop cher, le gouvernement a payé. Un autre allez pour le plaisir 1995, 3 semaines de blocage pour défendre la retraite à 60 ans (des vieux!!) et qui payent (les jeunes) Bravo à tous ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank