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Thales décroche un contrat de douze radars en Roumanie
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 11:26
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Le groupe de technologies et de défense fournira ses équipements de pointe aux forces armées roumaines dans le cadre d'un accord bilatéral de gouvernement à gouvernement soutenu par l'Union Européenne.

Thales annonce la signature d'un accord entre la Direction Générale de l'Armement (DGA) française et son homologue roumaine pour la livraison de douze radars Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one (GM200 MM/A), dont le premier exemplaire sera remis en 2027. Ces radars de moyenne portée sont capables de détecter tout type de cible jusqu'à 350 kilomètres et sont déployables en moins de 15 minutes.

Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme de financement "SAFE" de l'Union Européenne.

"Notre Groupe Thales soutient pleinement l'ambition de la Roumanie de développer sa capacité industrielle sur le long terme et son expertise dans le domaine du radar", déclare Pascale Sourisse, Directrice générale du Développement International de Thales, précisant qu'un Centre de Compétence Radar sera créé pour l'occasion.

En fin de matinée, le titre Thales reculait de 0,8% à la Bourse de Paris après avoir signé une progression de 5% hier, à la suite de ses résultats.

Ce matin, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 305 EUR. Le broker évoque le renforcement des perspectives de la division Défense et la dynamique commerciale soutenue du groupe.

"Le redressement de Space constitue un moteur majeur de l'amélioration des résultats, tandis que Cyber devrait accélérer progressivement et que le ralentissement de Digital reste maîtrisable à l'échelle du groupe", explique en substance l'analyste.

Dans ces conditions, le courtier relève ses prévisions de BPA de 1,3%, 3,9% et 4,3% respectivement pour 2026, 2027 et 2028 et juge la valorisation "toujours attractive" au regard de la visibilité du carnet de commandes et de la génération de trésorerie.

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