BofA reste à l'achat sur EssilorLuxottica, relativise l'arrivée de nouvelles lunettes IA

Bank of America a réitéré vendredi sa recommandation à l'achat sur le titre EssilorLuxottica, estimant que l'arrivée de produits concurrents sur le marché des lunettes intelligentes devrait avoir pour effet de stimuler la pénétration globale du secteur tout en mettant en valeur les avantages comparatifs du groupe franco-italien.

Dans une note, BofA explique réagir à la présentation, hier, à l'occasion de l'événement Galaxy Unpacked des lunettes IA que le géant technologique sud-coréen prévoit de lancer à l'automne, en collaboration avec Warby Parker et Gentle Monster pour la marque et la distribution, et Google pour le système d'exploitation.

Un paysage concurrentiel qui s'intensifie

Attendu au second semestre, ce lancement devrait être suivi en 2027 des lunettes développées par Apple et de Kering, avant qu'EssilorLuxottica et Meta renforcent à leur tour leur gamme d'ici à 2028 avec la commercialisation de nouveaux modèles de luxe (avec un début de production prévu en Italie début 2027), suivi du lancement de ses applications de technologie médicale (medtech).

Bien que BofA anticipe une baisse de la part de marché d'EssilorLuxottica, qui passerait d'une situation de quasi-monopole à l'heure actuelle (près de 100%) à 31% de parts de marché d'ici 2035, la banque d'affaires estime que le partenariat entre EssilorLuxottica et Meta conserve plusieurs atouts majeurs.

Au-delà de l'avantage du premier entrant (first mover advantage) qui lui assure une large base d'utilisateurs déjà installée et des produits qui ont fait leurs preuves, les deux partenaires prévoient d'élargir leur offre avec un objectif d'environ 100 références d'ici à la fin de l'année 2026, un chiffre supérieur à ce que proposent leurs concurrents, estime l'établissement financier.

Il mentionne aussi la légitimité du groupe franco-italien dans l'optique et la puissance de l'outil d'IA conçu par Meta, qui se révèle particulièrement efficace pour l'identification d'objets, la création de contenu, la qualité de sa caméra, et l'intégration aux réseaux sociaux.

Un impact jugé favorable au final

Selon BofA, le récent accès de faiblesse de l'action EssilorLuxottica s'explique par les révisions à la baisse des prévisions de bénéfice par action (BPA), un processus qui devrait s'achever dans les semaines ou mois à venir, ainsi que par une prime de risque élevée liée à la concurrence.

"Bien que la faible visibilité actuelle constitue un obstacle, le cours actuel de l'action n'accorde aucune valeur à l'activité des lunettes connectées (wearables)", soulignent les analystes.

BofA conclut que l'arrivée des produits concurrents agira comme un catalyseur en permettant non seulement d'accélérer l'adoption du marché par le grand public mais aussi en mettant en évidence les avantages comparatifs d'EssilorLuxottica.

Son objectif de cours de 237 EUR fait ainsi apparaître un potentiel haussier de plus de 44%.