Thales: contrat avec l'Armée pour des kits d'hybridation information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Thales fait savoir que la Direction générale de l'armement (DGA) lui a confié la livraison de kits d'hybridation destinés à équiper les véhicules de l'Armée de Terre française.



Ces kits permettront d'intégrer des moyens de communication commerciaux (OneWeb1 et 5G) sur les réseaux militaires existants (SYRACUSE IV, CONTACT, HF). Dits 'non intrusifs', ces kits évitent tout impact sur la conception des véhicules.



Une fois installés, ces kits devraient 'considérablement améliorer la connectivité sur le théâtre d'opérations, permettant un partage accru de données, une meilleure collaboration multi-domaines et une extension des capacités opérationnelles', souligne Thales.



Concrètement, la société va livrer 25 premiers kits pour expérimentation en 2025 suivis de 25 autres en 2026.



A terme, ces kits ont vocation à équiper l'ensemble des véhicules de l'Armée de Terre le nécessitant, précise Thales.





