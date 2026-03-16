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Thales choisi pour équiper les avions d'entraînement Pilatus PC-7
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 10:10

Le groupe de défense français renforce sa présence dans les communications aéronautiques militaires grâce à un nouveau contrat avec l'avionneur suisse Pilatus Aircraft.

Thales annonce que son système de gestion radio a été sélectionné par Pilatus Aircraft Ltd pour équiper une flotte européenne d'avions d'entraînement militaire PC-7.

Cette solution vise à améliorer les performances opérationnelles et la fiabilité des communications lors des missions d'entraînement, grâce à des capacités de communication robustes, résilientes et flexibles.

Le système répond aux standards militaires et assure des communications continues, y compris dans des environnements opérationnels complexes, assure Thales.

"Les équipes d'ingénierie de Pilatus Aircraft Ltd et de Thales ont travaillé en étroite collaboration pour développer un système offrant un haut niveau d'efficacité pour des missions très exigeantes", déclare Nicolas Bonleux, vice-président de l'activité communications aéronautiques de Thales.

Le titre Thales recule de 1,1% ce matin mais signe toujours une progression de plus de 9% depuis le début de l'année.

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