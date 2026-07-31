Thales choisi par l'Otan pour son système de navigation aérienne D-TACAN à l'Espagne

Thales SA TCFP.PA :

* L'OTAN CHOISI THALES POUR SON SYSTÈME DE NAVIGATION AÉRIENNE TACTIQUE DÉPLOYABLE DE NOUVELLE GÉNÉRATION AUX FORCES AÉRIENNES ET SPATIALES ESPAGNOLES

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(Rédaction de Gdansk)