Thales choisi par l'Otan pour son système de navigation aérienne D-TACAN à l'Espagne

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* L'OTAN CHOISI THALES POUR SON SYSTÈME DE NAVIGATION AÉRIENNE TACTIQUE DÉPLOYABLE DE NOUVELLE GÉNÉRATION AUX FORCES AÉRIENNES ET SPATIALES ESPAGNOLES
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(Rédaction de Gdansk)
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Des viticulteurs de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ont exceptionnellement commencé leurs vendanges fin juillet, des récoltes particulièrement précoces liées à des mois de températures record qui confirment la nécessité pour les exploitations de s'adapter au ... Lire la suite
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Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi conforme à la Constitution le code des collectivités qui a valu des amendes de 8,6 millions d'euros à Airbnb dans le cadre de son contentieux de taxe de séjour avec l'île d'Oléron, dont la plateforme contestait la "proportionnalité". ... Lire la suite
Survol en hélicoptère de la Sécurité civile des zones touchées par les incendies en Gironde qui ont brûlé 42 000 hectares depuis le 22 juillet. La situation de ce mégafeu est "stable", le brasier restant "contenu dans son périmètre malgré des secteurs actifs persistants", ... Lire la suite
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