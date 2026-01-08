 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thales choisi par l'alliance SkyBridge pour IA TopSky - ATC
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 11:37

Thales indique avoir été choisi par l'alliance SkyBridge, constituée par 3 prestataires de services de navigation aérienne (ANSP) européens, pour une mise à niveau du système cybersécurisé et alimenté par l'IA TopSky - ATC, la solution de contrôle aérien de Thales.

La nouvelle alliance SkyBridge, lancée par ANS CR (Tchéquie), EANS (Estonie) et FTANS (Finlande), vise à renforcer la coopération, harmoniser les opérations et ouvrir une nouvelle ère d'efficacité et d'innovation dans la gestion du trafic aérien européen.

L'alliance rejoint ainsi 9 autres ANSP européens dans le groupe TopSky - ATC Partners, "qui cherche à développer un système ATC pour des opérations sûres et fluides, accélérant la modernisation et assurant l'interopérabilité au-delà des frontières".

"Grâce à cette collaboration, SkyBridge réalisera des économies de coûts substantielles et des synergies opérationnelles, tout en s'alignant sur le plan directeur ATM de l'Union européenne", affirme le groupe d'électronique pour la défense et la sécurité.

Valeurs associées

THALES
267,8000 EUR Euronext Paris -0,26%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank