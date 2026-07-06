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Thales annonce un accord avec Exail, expert des drones marins, en vue d'un rachat
information fournie par Boursorama avec AFP 06/07/2026 à 10:59

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le groupe de haute technologie français Thales a annoncé lundi un accord avec le groupe franco-belge Exail Technologies, expert en drones chasseurs de mines et en systèmes de navigation, en vue d'un rachat du second par le premier.

L'accord prévoit d'abord l'acquisition par Thales de la participation (35,51%) de la famille Gorgé, groupe industriel familial français qui contrôle Exail, dans l'optique d'une acquisition à 100% après le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) qui valoriserait l'entreprise à 3,9 milliards d'euros.

Thales va proposer, tant à la famille Gorgé qu'aux autres actionnaires, un prix de 134 euros par action, soit "une prime de 44% par rapport au cours non affecté de l’action Exail au 25 juin 2026", indique le groupe dans un communiqué.

La finalisation de l’acquisition de la participation de la famille Gorgé est prévue "d’ici le troisième trimestre 2027". L'OPA doit, elle, être bouclée "au plus tard début 2028", ajoute-t-on de même source.

"Ensemble, grâce à nos talents et à nos capacités, nous renforcerons notre base industrielle de haute technologie et les innovations que nous développons pour nos clients civils et militaires de classe mondiale, tout en renforçant la souveraineté technologique de l’Europe", s'est félicité Patrice Caine, PDG de Thales, cité dans le communiqué.

"En rejoignant Thales, Exail et ses équipes bénéficieront d’une capacité renforcée à développer des technologies souveraines et duales de premier plan pour une base de clients en croissance à l'échelle mondiale", a abondé son PDG Raphaël Gorgé.

Cet accord intervient trois jours après l'annonce de la fin des discussions entre Exail et le motoriste français Safran, qui était également sur les rangs pour un rachat.

Issu du rapprochement entre ECA Group et iXblue, Exail Technologies a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 479 millions d’euros, en hausse de 28% sur un an, dont plus de la moitié dans le domaine de la défense. Le groupe compte 2.200 salariés.

Exail fabrique des drones marins depuis plus de 20 ans. Il a franchi un cap en 2019 avec un contrat majeur de chasse de mines pour les marines belge et néerlandaise. Depuis, son carnet de commandes a été multiplié par dix, à plus d'un milliard d'euros.

Les tensions au Moyen‑Orient et les perturbations du trafic dans le détroit d’Ormuz ont depuis renforcé l’intérêt stratégique de ces systèmes autonomes, devenus essentiels pour sécuriser les voies maritimes.

Exail est également reconnu pour ses centrales inertielles. Ces systèmes capables d'estimer la position et le cap sont essentiels dans la conception des drones et indispensables lorsque le GPS est brouillé.

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