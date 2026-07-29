Thales Alenia Space va développer le satellite de la mission PRISMA de Seconde Génération

Thales Alenia Space :

* DÉVELOPPERA LE SATELLITE ET FOURNIRA LA PLATEFORME DE LA MISSION PRISMA DE SECONDE GÉNÉRATION

* A SIGNÉ UN CONTRAT AVEC OHB ITALIA, POUR LE COMPTE DE L'AGENCE SPATIALE ITALIENNE (ASI)

* LANCEMENT PRÉVU EN 2031

(Rédaction de Gdansk)