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Thales Alenia Space va développer le satellite de la mission PRISMA de Seconde Génération
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 15:59
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Thales Alenia Space :

* DÉVELOPPERA LE SATELLITE ET FOURNIRA LA PLATEFORME DE LA MISSION PRISMA DE SECONDE GÉNÉRATION

* A SIGNÉ UN CONTRAT AVEC OHB ITALIA, POUR LE COMPTE DE L'AGENCE SPATIALE ITALIENNE (ASI)

* LANCEMENT PRÉVU EN 2031

(Rédaction de Gdansk)

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