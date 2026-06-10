Thales Alenia Space sélectionné par la Commission européenne pour mener le projet EROSS SC

Thales Alenia Space TCFP.PA :
* THALES ALENIA SPACE ET SES PARTENAIRES ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR MENER LE PROJET EROSS SC DÉDIÉ AUX SERVICES EN ORBITE
* CE PROJET EST UNE COMPOSANTE CLEF DU PROGRAMME DE LA COMMISSION EUROPÉENNE QUI VISE À RÉALISER, D’ICI 2030, UNE MISSION PILOTE
Texte original tinyurl.com/3n8bxftw Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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