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Thales a signé un contrat avec la Marine hellénique
information fournie par Reuters 25/05/2026 à 14:13

Thales SA TCFP.PA :

* LA DIRECTION GÉNÉRALE GRECQUE DE L’ARMEMENT ET DES INVESTISSEMENTS MILITAIRES (GDDIA) A SIGNÉ UN CONTRAT AVEC THALES POUR LANCER LA MODERNISATION DU SYSTÈME DE MISSION DES FRÉGATES DE CLASSE HYDRA

Texte original [https://tinyurl.com/2yst2w4m] Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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