TGS signe un contrat pour le projet solaire de Grootfontein de Scatec en Afrique du Sud

TGS, via sa division Prediktor, proposera sa solution SCADA PowerView(TM) Plant pour le projet solaire de Grootfontein de Scatec en Afrique du Sud sur trois grandes centrales photovoltaïques.

Situé près de Ceres et de la rivière Touws dans le Cap-Occidental, le développement de Grootfontein comprend trois centrales solaires d'une capacité combinée de 225 MWAC (273 MWp) reliées au réseau national exploité par Eskom.

Prediktor PowerView(TM) permet la surveillance, le contrôle et la gestion de la performance en temps réel sur l'ensemble de l'installation.

Le système collecte et enregistre des données opérationnelles à haute résolution, soutenant à la fois la surveillance locale des usines et le reporting centralisé à travers le portefeuille d'actifs de Scatec.

Les données des équipements sont capturées à haute fréquence et agrégées pour l'analyse opérationnelle, la gestion des alarmes et le suivi de la performance à long terme.

" Des projets comme Grootfontein démontrent comment l'infrastructure numérique joue un rôle crucial dans la croissance mondiale des énergies renouvelables ", a déclaré Will Ashby, vice-président exécutif du développement commercial chez TGS.

" En offrant aux opérateurs un accès unifié aux données opérationnelles et aux analyses de performance, des solutions comme PowerView permettent des opérations d'usine plus efficaces et une meilleure prise de décision au sein de portefeuilles renouvelables en expansion. "