TGS a accordé une extension au plus grand projet d'acquisition sismique au large de l'Indonésie

TGS, un des principaux fournisseurs de données et de renseignements énergétiques, annonce une prolongation d'un mois du plus grand contrat d'acquisition de streamers sismiques au large de l'Indonésie. L'extension doit commencer en août.

Kristian Johansen, DG de TGS, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'obtenir cette prolongation de contrat, qui reflète la confiance continue que notre client a dans le Ramform Sovereign et dans notre technologie GeoStreamer®. Le projet renforce encore la visibilité du chiffre d'affaires tout en nous permettant de fournir des données sismiques de haute qualité avec une efficacité d'acquisition leader dans le secteur. "