TG Therapeutics en hausse grâce aux premiers résultats encourageants concernant un médicament sous-cutané contre la sclérose en plaques

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3 juin - ** L'action de TG Therapeutics TGTX.O progresse de 4,3 % à 38,2 $ en pré-ouverture

** La société indique que sa formulation sous-cutanée expérimentale du médicament contre la sclérose en plaques, Briumvi, a montré une sécurité et une exposition au médicament favorables lors d'une étude de phase précoce

** L'étude a montré que la version sous-cutanée du traitement permettait d'obtenir des taux de médicament soutenus et était globalement bien tolérée par rapport à la formulation intraveineuse approuvée - TGTX

** Aucune réaction grave au site d'injection ni aucun nouveau signal de sécurité n'ont été observés, indique TGTX

** Briumvi est actuellement approuvé aux États-Unis pour le traitement des adultes atteints de formes récurrentes de sclérose en plaques

** La société indique qu'une étude de phase avancée comparant Briumvi par voie sous-cutanée et par voie intraveineuse chez des patients atteints de sclérose en plaques récurrente a terminé le recrutement, les résultats étant attendus fin 2026 ou début 2027

** Nous pensons que le Briumvi de TG présente un potentiel intéressant pour devenir le traitement sous-cutané de choix sur le marché du CD20 (marqueur sur les lymphocytes B) - J.P. Morgan

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 22,9 % depuis le début de l'année