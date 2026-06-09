TG Therapeutics en hausse après la publication de données préliminaires indiquant des résultats positifs dans le traitement d'une maladie rare entraînant une faiblesse musculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique TG Therapeutics TGTX.O ont progressé de 3 % pour atteindre 42 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que l'utilisation expérimentale de son médicament contre la sclérose en plaques, Briumvi, dans le traitement de la myasthénie grave, une maladie rare provoquant une faiblesse musculaire et de la fatigue, a permis à 82 % des patients d'améliorer leur capacité à accomplir leurs activités quotidiennes

** Elle précise que le score moyen des symptômes s'est amélioré de plus de quatre points dans une étude de phase précoce portant sur 11 patients; le traitement a été globalement bien toléré

** TGTX indiqueavoir lancé un essai de phase intermédiaire visant à tester Briumvi en tant que traitement d'entretien pour maintenir le contrôle des symptômes

** Précise qu'environ 120 patients seront recrutés; les patients répondant au médicament existant efgartigimod recevront soit le Briumvi, soit un placebo

** Ajoute qu'elle vise à étendre l'utilisation de Briumvi, déjà approuvé pour la sclérose en plaques, à une nouvelle indication

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 19 % depuis le début de l'année