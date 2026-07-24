 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TF1, la rentabilité résiste au digital et à la gestion des coûts
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 18:28
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Confronté à un marché publicitaire linéaire toujours sous pression et à des effets de périmètre, le Groupe TF1 affiche pour le premier semestre 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 993 millions d'euros, en repli de 9,9% sur un an (-6,4% à périmètre et change constants). Malgré ce frein sur l'activité globale, le géant des médias surpasse les attentes du marché en matière de rentabilité, porté par une dynamique digitale au plus haut et des arbitrages budgétaires rigoureux.

Le résultat opérationnel courant des activités s'établit à 77 millions d'euros, dépassant les prévisions initiales, bien qu'en recul de 54 millions d'euros par rapport au premier semestre 2025.

Pour contrer le repli des recettes de la télévision linéaire, TF1 a ajusté le coût de ses programmes (433 millions d'euros, soit -19 millions d'euros sur un an) et appliqué un contrôle strict de ses coûts opérationnels. Cette discipline permet au groupe de dégager une marge des activités de 12,3% au deuxième trimestre, et une marge de 7,8% sur l'ensemble du semestre. Le résultat net part du Groupe ressort quant à lui à 56 millions d'euros (hors surtaxe exceptionnelle).

TF1 en forte accélération, poussé par l'accord Netflix

L'écart entre l'érosion du linéaire et le dynamisme du streaming continue de se creuser. Si le chiffre d'affaires publicitaire global s'établit à 714 millions d'euros (-8,7% sur un an), la plateforme TF1 enregistre de bonnes performances.

Le récent partenariat conclu avec Netflix a agi comme un véritable catalyseur, permettant à la plateforme d'atteindre un sommet historique à 8,3 millions de streamers uniques quotidiens le 25 juin dernier.

Du côté de Studio TF1, le chiffre d'affaires s'établit à 124 millions d'euros (-3,1%), impacté par un effet de base défavorable et un calendrier de livraisons concentré sur la seconde moitié de l'année.

Bilan solide et objectifs 2026 confirmés

TF1 affiche un excédent financier net de 432 millions d'euros à fin juin 2026, après avoir versé 132 millions d'euros de dividendes en avril.

Malgré un manque de visibilité macroéconomique et l'instabilité du marché linéaire, la direction confirme l'ensemble de ses objectifs pour 2026 : une croissance soutenue à deux chiffres des revenus digitaux, le maintien de la marge des activités à un niveau entre 5 et 9% et une politique de dividende en croissance sur les prochains exercices.

Valeurs associées

TF1
6,760 EUR Euronext Paris +0,90%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Feu de broussailles à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies en Europe : les derniers développements
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:25 

    Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet. France: nouvelles ... Lire la suite

  • L'entrée de la ville de Biscarosse, dans le sud-ouest de la France, avec un ciel opacifié par la fumée d'un incendie de forêt, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Sud-Ouest: plus de 140.000 personnes évacuées, les flammes s'approchent de Bordeaux
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:08 

    Plus de 140.000 personnes évacuées et 22.000 hectares brûlés: les flammes continuent dans la nuit de vendredi à samedi de dévorer les Landes et surtout la Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et ont annoncé des dizaines de milliers d'évacuations ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/07/2026
    Top 5 IA du 24/07/2026
    information fournie par Libertify 25.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Argan, Carrefour, Johnson & Johnson, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font

  • Les pompiers combattent un incendie à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies hors de contrôle en France et en Espagne: plus de 160.000 évacuations
    information fournie par AFP 25.07.2026 04:58 

    Plus de 160.000 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le milieu de semaine en France et en Espagne, avec sept communes supplémentaires en cours d'évacuation dans la nuit de vendredi à samedi près de la grande ville française de Bordeaux en raison d'un brasier ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank