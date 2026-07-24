TF1, la rentabilité résiste au digital et à la gestion des coûts

Confronté à un marché publicitaire linéaire toujours sous pression et à des effets de périmètre, le Groupe TF1 affiche pour le premier semestre 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 993 millions d'euros, en repli de 9,9% sur un an (-6,4% à périmètre et change constants). Malgré ce frein sur l'activité globale, le géant des médias surpasse les attentes du marché en matière de rentabilité, porté par une dynamique digitale au plus haut et des arbitrages budgétaires rigoureux.

Le résultat opérationnel courant des activités s'établit à 77 millions d'euros, dépassant les prévisions initiales, bien qu'en recul de 54 millions d'euros par rapport au premier semestre 2025.

Pour contrer le repli des recettes de la télévision linéaire, TF1 a ajusté le coût de ses programmes (433 millions d'euros, soit -19 millions d'euros sur un an) et appliqué un contrôle strict de ses coûts opérationnels. Cette discipline permet au groupe de dégager une marge des activités de 12,3% au deuxième trimestre, et une marge de 7,8% sur l'ensemble du semestre. Le résultat net part du Groupe ressort quant à lui à 56 millions d'euros (hors surtaxe exceptionnelle).

TF1 en forte accélération, poussé par l'accord Netflix

L'écart entre l'érosion du linéaire et le dynamisme du streaming continue de se creuser. Si le chiffre d'affaires publicitaire global s'établit à 714 millions d'euros (-8,7% sur un an), la plateforme TF1 enregistre de bonnes performances.

Le récent partenariat conclu avec Netflix a agi comme un véritable catalyseur, permettant à la plateforme d'atteindre un sommet historique à 8,3 millions de streamers uniques quotidiens le 25 juin dernier.

Du côté de Studio TF1, le chiffre d'affaires s'établit à 124 millions d'euros (-3,1%), impacté par un effet de base défavorable et un calendrier de livraisons concentré sur la seconde moitié de l'année.

Bilan solide et objectifs 2026 confirmés

TF1 affiche un excédent financier net de 432 millions d'euros à fin juin 2026, après avoir versé 132 millions d'euros de dividendes en avril.

Malgré un manque de visibilité macroéconomique et l'instabilité du marché linéaire, la direction confirme l'ensemble de ses objectifs pour 2026 : une croissance soutenue à deux chiffres des revenus digitaux, le maintien de la marge des activités à un niveau entre 5 et 9% et une politique de dividende en croissance sur les prochains exercices.