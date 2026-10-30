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TF1 : la publicité décroche au 3e trimestre, AlphaValue garde la foi
information fournie par AOF 30/10/2026 à 10:51

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(Zonebourse.com) - Les économies générées par le groupe audiovisuel permettent à la filiale du groupe Bouygues (-0,50%) de dépasser les attentes au 3e trimestre, malgré une chute de 45% de son résultat opérationnel courant des activités. AlphaValue mise sur la transformation numérique, tout en soulignant la faiblesse persistante du marché publicitaire.

TF1 limite la casse. Au troisième trimestre 2026, son chiffre d'affaires recule de 7%, à 461 millions d'euros. Son résultat opérationnel courant des activités chute de 60 à 33 millions d'euros, mais dépasse les 21 millions attendus par le consensus.

Le groupe a taillé dans ses dépenses : le coût des programmes baisse de 26 millions d'euros, à 185 millions. Studio TF1 soutient les ventes, avec des revenus en hausse de 11,2%, mais son résultat opérationnel courant des activités recule.

TF1 accélère, AlphaValue y croit

AlphaValue reste acheteur, avec un objectif à six mois de 8,26 euros, soit 40% de potentiel par rapport au cours de référence de 5,90 euros.

Les recettes publicitaires de TF1 bondissent de 20,5%, à 51 millions d'euros, soutenues par le partenariat avec Netflix. Le micro-paiement accélère aussi, avec 850 000 transactions en septembre, sur deux millions depuis janvier.

"Nous continuons de préférer TF1 à M6 pour ses capacités d'innovation et une transition moins douloureuse vers le streaming", souligne AlphaValue dans sa note d'analyse du 30 octobre.

Un horizon publicitaire toujours bouché

Ces avancées ne compensent pas le recul des recettes publicitaires totales du groupe, en baisse de 9,3%, à 308 millions d'euros. Quant au léger mieux observé en octobre, "nous pensons que cela tient principalement à une base de comparaison plus favorable", tempère le bureau d'analyse.

L'incertitude politique avant la présidentielle pourrait encore freiner les annonceurs. Selon AlphaValue, une couverture accrue de l'actualité au détriment des émissions de première partie de soirée risquerait aussi de réduire les espaces publicitaires disponibles.

Pour le bureau, le maintien des objectifs annuels repose donc largement sur les livraisons de Studio TF1 attendues au quatrième trimestre. Les économies amortissent le choc. Le streaming avance. Mais la publicité reste le verrou.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2026 à 10:51:00.

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