TF1 fera évoluer sa communication financière à partir de 2027

Le groupe fera évoluer sa communication financière à compter du premier trimestre 2027 en recentrant ses publications des premier et troisième trimestres sur un nombre limité d'indicateurs clés.

TF1 justifie cette évolution par la faible représentativité de ces périodes, en raison notamment de la saisonnalité du marché publicitaire et du calendrier de ses productions.

A l'instar de ses principaux concurrents européens, TF1 publiera principalement des indicateurs d'audience, d'usages numériques, de chiffre d'affaires et de liquidité. Les publications des résultats semestriels et annuels restent, en revanche, inchangées.