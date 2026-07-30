TF1 fait évoluer sa communication financière au T1 et T3

TF1 TFFP.PA :
* ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE
* PUBLIERA, AU T1 ET AU T3, LES INDICATEURS-CLÉS SUIVANTS
* INDICATEURS OPÉRATIONNELS : PARTS D’AUDIENCE DU GROUPE TF1 ET DE LA CHAÎNE TF1, ET INDICATEURS DE SUIVI DE LA CROISSANCE DES USAGES DIGITAUX
* INDICATEURS FINANCIERS : CA CONSOLIDÉ, AVEC SEGMENTATION PAR PÔLE; AU SEIN DU PÔLE MÉDIA, CA PUBLICITAIRE DONT LA CONTRIBUTION TF1+, ET CA DIGITAL
* INDICATEURS FINANCIERS : LIQUIDITÉ ET EXCÉDENT FINANCIER NET
* LES PUBLICATIONS DES RÉSULTATS SEMESTRIELS ET ANNUELS DU GROUPE DEMEURERONT INCHANGÉES
Texte original [https://tinyurl.com/fpyzfhy9] Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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