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TF1 fait évoluer sa communication financière au T1 et T3
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 18:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

TF1 TFFP.PA :

* ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE

* PUBLIERA, AU T1 ET AU T3, LES INDICATEURS-CLÉS SUIVANTS

* INDICATEURS OPÉRATIONNELS : PARTS D’AUDIENCE DU GROUPE TF1 ET DE LA CHAÎNE TF1, ET INDICATEURS DE SUIVI DE LA CROISSANCE DES USAGES DIGITAUX

* INDICATEURS FINANCIERS : CA CONSOLIDÉ, AVEC SEGMENTATION PAR PÔLE; AU SEIN DU PÔLE MÉDIA, CA PUBLICITAIRE DONT LA CONTRIBUTION TF1+, ET CA DIGITAL

* INDICATEURS FINANCIERS : LIQUIDITÉ ET EXCÉDENT FINANCIER NET

* LES PUBLICATIONS DES RÉSULTATS SEMESTRIELS ET ANNUELS DU GROUPE DEMEURERONT INCHANGÉES

Texte original [https://tinyurl.com/fpyzfhy9] Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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