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Textron en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril -

** L'action Textron TXT.N progresse de 7 % à 96,14 $ avant l'ouverture du marché

** L'entreprise du secteur aérospatial et de la défense affiche un chiffre d'affaires de 3,70 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 3,52 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** TXT met en avant la bonne santé de sa division aéronautique et l'augmentation du volume des programmes militaires

** Elle annonce son intention de scinder son segment industriel afin de se concentrer sur ses activités principales dans l'aérospatiale et la défense

** Affiche un BPA ajusté de 1,45 $ au premier trimestre, supérieur aux 1,30 $ attendus

** Sept analystes sur 17 attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, 10 la notent “conserver”; objectif de cours médian à 99,12 dollars - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action TXT affichait une hausse de 2,9 % depuis le début de l'année

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TEXTRON INC
95,650 USD NYSE +6,53%
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