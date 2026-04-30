Textron affiche des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions et prévoit de scinder sa division industrielle

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Jeudi, Textron TXT.N a dépassé les prévisions de Wall Street en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, grâce à une hausse des livraisons dans le secteur aéronautique, et a annoncé son intention de scinder son pôle industriel afin de rationaliser ses activités.

L'action du constructeur d'avions d'affaires Cessna a progressé de 4 % avant l'ouverture de la bourse à la suite de la publication de ces résultats.

Cette scission, qui devrait être finalisée d'ici 12 à 18 mois, donnerait naissance à une société spécialisée exclusivement dans l'aérospatiale et la défense.

Le segment industriel de Textron conçoit et fabrique des véhicules spécialisés, des équipements d'entretien des pelouses et des systèmes d'alimentation en carburant en plastique.

Son chiffre d'affaires avait baissé au cours des derniers trimestres, la demande de véhicules de loisirs et commerciaux s'étant normalisée après les pics post-pandémiques et la production automobile mondiale ayant ralenti, ce qui a incité le segment à rechercher des alternatives.

L'année dernière, la société a finalisé la vente de son activité de sports motorisés, , qui relevait de l'unité des véhicules spécialisés du segment industriel.

Basée à Providence, dans le Rhode Island, Textron entend désormais se concentrer sur ses activités principales et rentables, à savoir les divisions aéronautiques Cessna et Beechcraft, les aéronefs à voilure tournante Bell, ainsi que les segments aérospatial et de défense de Textron Systems.

Son chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente, grâce à une forte croissance des livraisons d'avions et des pièces et services après-vente dans le segment de l'aviation, ainsi qu'à une montée en puissance de la production du programme d'aéronefs à rotors basculants MV-75 Cheyenne au sein du segment Bell.

Textron Aviation a livré 37 jets au cours du trimestre clos le 4 avril, contre 31 un an plus tôt, et 35 turbopropulseurs commerciaux, soit une augmentation par rapport aux 30 de l'année précédente.

Le bénéfice ajusté du premier trimestre s'est établi à 1,45 dollar par action, contre une estimation moyenne des analystes de 1,30 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 4,18 milliards de dollars a dépassé les estimations de 3,52 milliards de dollars.