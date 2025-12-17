 Aller au contenu principal
Texas Roadhouse en hausse après que Wells Fargo a relevé la note de l'action et augmenté son objectif de cours
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 14:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions de la chaîne de restaurants Texas Roadhouse TXRH.O augmentent de 1,3 % à 168 $ en pré-commercialisation après que Wells Fargo a relevé la note de l'action de "neutre" à "surpondérer"**

** La société de courtage a relevé son objectif de cours à 195 dollars, contre 170 auparavant, soit une hausse de près de 18 % par rapport à la dernière clôture de 165,79 dollars

** Les vents contraires liés aux coûts du bœuf sont considérés comme cycliques et largement pris en compte, et l 'on s 'attend à ce qu'ils s'atténuent au cours du second semestre de 2026

** Ajoute que la restauration décontractée devrait être relativement gagnante en 2026; prévoit une reprise des marges pour TXRH dans la seconde moitié de l'année

** 12 des 31 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, 19 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 188 $ - données compilées par LSEG

** TXRH en baisse de 8,11 % depuis le début de l'année à la dernière clôture

