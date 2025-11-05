Texas Pacific manque ses prévisions de bénéfices trimestriels de base en raison de la baisse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Texas Pacific Land TPL.N a manqué les attentes de Wall Street pour son bénéfice de base ajusté du troisième trimestre mercredi, la baisse des prix du pétrole l'emportant sur les gains provenant d'une production accrue.

Le prix moyen du baril de Brent LCOc1 a été d'environ 68 dollars au troisième trimestre, soit une baisse de plus de 13 % en glissement annuel, l'augmentation de la production de l'OPEP+ et les signes de ralentissement de la demande mondiale continuant d'exercer une pression à la baisse sur les prix.

Texas Pacific a déclaré que son prix réalisé pour le pétrole au cours du trimestre était en baisse de 10,3 % en glissement annuel, à 34,10 $ le baril.

La part de la production trimestrielle de la société de terres et de redevances axée sur le Permien a augmenté de près de 30 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 36,3 millions de barils de pétrole, tandis que les redevances provenant de la production de pétrole et de gaz se sont élevées à 108,7 millions de dollars, contre 94,4 millions de dollars l'année dernière.

Au 31 décembre 2024, Texas Pacific comptait parmi ses clients des poids lourds de l'énergie tels que Chevron CVX.N , Occidental Petroleum OXY.N et ConocoPhillips COP.N .

Texas Pacific a déclaré un chiffre d'affaires de 203,1 millions de dollars au troisième trimestre, contre 173,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Les actions de la société ont baissé de près de 1 % après la cloche.

Le propriétaire foncier a déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 173,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 178 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.