Trump se vante d'avoir forcé Macron à accepter ses exigences sur le prix des médicaments

Le président français Emmanuel Macron (à gauche) et le président américain Donald Trump (à droite) lors d'un sommet sur Gaza, à Charm el-Cheikh, en Egypte, le 13 octobre 2025 ( POOL / Yoan VALAT )

"Accepte maintenant s'il te plaît. Sois gentil...": Donald Trump a livré lundi sa version bien à lui d'une conversation avec Emmanuel Macron, au terme de laquelle le président français aurait été forcé d'accepter ses exigences sur le prix des médicaments.

Depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, le président américain a raconté une anecdote dont il avait déjà régalé ses partisans vendredi soir pendant un meeting.

"J'ai parlé à un homme très bien, le président Macron de France, et j'ai dit +Emmanuel, tu dois augmenter le prix des médicaments+", a rapporté le milliardaire de 79 ans, en marge de la présentation d'un nouveau navire de guerre.

Il a ensuite pris une voix un peu plaintive pour imiter son interlocuteur français, qui lui aurait rétorqué: "Non, non, non, nous n'allons pas faire cela."

"J'ai dit +Emmanuel, à 100% tu vas le faire. Accepte maintenant s'il te plaît. Sois gentil...+", a poursuivi Donald Trump, continuant à imiter les refus opposés, à l'entendre, par son homologue français.

"Si tu ne le fais pas, je mettrai des droits de douane sur tout ce que la France vend aux Etats-Unis", aurait alors menacé le président américain.

Il assure qu'Emmanuel Macron lui aurait répondu "Ah, je vois", avant d'accepter.

Donald Trump a plusieurs fois réclamé que les prix des médicaments augmentent en Europe, afin selon lui qu'ils puissent baisser pour les Américains.

Les Etats-Unis ont conclu cet été un accord douanier avec l'Union européenne qui prévoit que la plupart des exportations européennes à destination du marché américain soient taxées à hauteur de 15%.

Il n'y a pas eu depuis en France d'annonce ou de décision présidentielle concernant le prix des médicaments, contrairement à ce que suggère le locataire de la Maison Blanche.