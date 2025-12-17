Texas Pacific Land conclut un accord avec Bolt Data & Energy pour la création d'un centre de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 décembre - ** Les actions de Texas Pacific Land TPL.N , société de terres et de redevances axée sur le bassin du Permien,gagnent 4,7 % à 857,92 $ dans les échanges de l'après-midi ** La société conclut un accord avec la société d'infrastructure de données et d'énergie Bolt Data & Energy pour développer et mettre en place des campus de centres de données à grande échelle et des infrastructures de soutien sur les terres de TPL ** Bolt lèvera 150 millions de dollars de capitaux dans le cadre de l'accord, dont 50 millions seront investis par TPL ** TPL recevra une participation, des bons de souscription et un droit de premier refus pour fournir de l'eau aux projets affiliés à Bolt et à l'infrastructure connexe

**En incluant les mouvements de la séance, TPL a baissé de ~22% depuis le début de l'année