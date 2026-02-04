 Aller au contenu principal
Texas Instruments met la main sur Silicon Labs
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 14:18

Texas Instruments indique avoir signé un accord définitif pour acquérir Silicon Labs, un leader de la technologie sans fil sécurisée et intelligente, dans le cadre d'une transaction pour une valeur d'entreprise d'environ 7,5 milliards de dollars.

Cette acquisition combinera le portefeuille et l'expertise de Silicon Labs en solutions de signaux mixtes avec le portefeuille de TI en traitement analogique et embarqué, ainsi que les technologies et capacités de fabrication détenues en interne.

Selon le fabricant de puces, l'opération fera de lui un leader mondial des solutions de connectivité sans fil embarquée, et accélérera sa croissance en servant mieux les clients existants et nouveaux grâce à une innovation et un accès au marché accrus.

Selon les termes de l'accord, qui a été approuvé à l'unanimité par les deux conseils d'administration, les actionnaires de Silicon Labs recevront 231 dollars en numéraire pour chaque action Silicon Labs détenue au moment de la clôture.

Texas Instruments prévoit de financer la transaction avec une combinaison de liquidités en cours et de financement par dette à organiser avant la clôture. Elle n'est soumise à aucune condition de financement.

La transaction devrait être conclue au 1er semestre 2027, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires et d'autres conditions habituelles, dont l'approbation par les actionnaires de Silicon Labs.

