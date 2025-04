Texas Instruments: hausse de 7% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - Texas Instruments a publié mercredi soir un BPA en hausse de 7% à 1,28 dollar au titre de son premier trimestre 2025, un BPA intégrant un gain exceptionnel de cinq cents qui n'était pas prévu dans sa fourchette-cible qui allait de 0,94 à 1,16 dollar.



Toujours en comparaison annuelle, le groupe a vu son profit opérationnel augmenter de 3% à 1,32 milliard de dollars, pour des revenus qui se sont accrus de 11% à 4,07 milliards, juste au-dessus de sa fourchette-cible qui allait de 3,74 à 4,06 milliards.



Pour son deuxième trimestre 2025, le fabricant de semiconducteurs basé à Dallas indique tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 4,17 et 4,53 milliards de dollars, ainsi que sur un BPA compris entre 1,21 et 1,47 dollar.





Valeurs associées TEXAS INSTRUMENT 152,1500 USD NASDAQ +3,67%