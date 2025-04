Vivendi : +6% vers 2,76E, vise 2,85E information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 10:44









(CercleFinance.com) - Vivendi grimpe de +6% vers 2,76E et se rapproche de la cible des 2,85E, double résistance testée les 23 et 28 mars dernier.

L'objectif suivant se situe à 2,95E, palier de résistance du 24 février au 7 mars





Valeurs associées VIVENDI 2,7545 EUR Euronext Paris +5,29%