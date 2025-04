Fountaine Pajot voit ses revenus semestriels reculer

(AOF) - Dans un contexte plus difficile, le concepteur et fabricant de catamarans marins estime avoir fait preuve de résistance. Au premier semestre de son exercice 2024-2025, le chiffre d’affaires de Fountaine Pajot a reculé de 5,3 %, 156,2 millions d’euros. L’entreprise estime que l’environnement est moins porteur avec une conjoncture marquée par une incertitude géopolitique et économique, provoquée par la nouvelle administration américaine. Afin d’accompagne la dynamique commerciale moins soutenue, Fountaine Pajot a décidé d’ajuster ses rythmes de production.

